Twitter remove contas que tentavam contornar suspensão de Trump

O Twitter confirmou nesta quinta-feira que removeu várias contas da plataforma que tentavam contornar a suspensão ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, promovendo as postagens em seu blog. O ex-presidente lançou uma página em seu site no início desta semana prometendo comentários "direto da escritório de Donald J. Trump".

A iniciativa foi tornada pública pouco antes de o conselho supervisor independente do Facebook confirmar a suspensão de Trump nessa plataforma na quarta-feira. As contas do Twitter com nomes que fazem alusão a tópicos relacionados a Trump e buscam dar visibilidade às postagens no site do ex-presidente foram removidas, de acordo com a empresa.

"Conforme estabelecido em nossa política de evasão de proibições, tomaremos medidas de conformidade em contas cuja aparente intenção seja substituir ou promover conteúdo afiliado a uma conta suspensa", declarou um porta-voz.

A rede social suspendeu permanentemente a conta de Trump após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro, argumentou o Twitter, sob o risco de incitar ainda mais a violência, após meses de tuítes do ex-presidente rejeitando a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

As afirmações falsas e enganosas sobre a política americana diminuíram, uma tendência pela qual o Twitter e o Facebook estão tentando levar o crédito. Com Trump silenciado, Biden menos envolvido nas mídias sociais e sem um ciclo eleitoral em andamento, os americanos agora vivem em um ecossistema de mídia diferente.