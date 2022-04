Ucrânia acusa Hungria de ajudar Putin na guerra

publicidade

As autoridades ucranianas acusaram nesta quinta-feira a Hungria de "ajudar (o presidente russo Vladimir) Putin" na guerra, um dia após as declarações do primeiro-ministro Viktor Orban de que está disposto a comprar gás russo e pagar em rublos.

"Budapeste passou para a próxima etapa: ajudar Putin a continuar sua agressão contra a Ucrânia", afirmou em um comunicado o porta-voz do ministério ucraniano das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko. Ele acrescentou que, com esta posição, a Hungria "destrói a unidade da União Europeia" (UE).

As autoridades ucranianas entendem "as declarações húngaras (...) como uma postura hostil contra o nosso Estado", reiterou, considerando que neste contexto era "cínico" propor, como fez a Hungria, organizar conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia em Budapeste.

Acompanhe o avanço das tropas russas na Ucrânia a cada dia

"Se a Hungria quer realmente acabar com a guerra, isto é o que deve fazer: parar de destruir a unidade da UE, apoiar as novas sanções contra a Rússia e ajudar militarmente a Ucrânia", acrescentou o porta-voz.

A UE estuda novas sanções que, pela primeira vez, afetarão o setor de energia, com um embargo sobre as compras de carvão russo e o fechamento dos portos europeus aos navios de Moscou.

Veja Também