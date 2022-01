Ucrânia acusa Rússia de aumentar entrega de armas para separatistas

publicidade

A Ucrânia acusou a Rússia, nesta sexta-feira, de aumentarem suas entregas de armas e outros equipamentos militares para os separatistas pró-Rússia em um momento de tensão crescente ante a possibilidade de uma ação militar por parte de Moscou.

"Os responsáveis pelas Forças Armadas russas continuam fortalecendo as capacidades de combate" dos separatistas no leste da Ucrânia, enviando-lhes tanques, sistemas de artilharia e munições, disse o serviço de Inteligência militar ucraniano em um comunicado.

No contexto de fortes tensões, a Rússia anunciou nessa quinta-feira exercícios navais em janeiro e fevereiro no Atlântico, Ártico, Pacífico e Mediterrâneo. "No total, mais de 140 navios de guerra e de apoio, mais de 60 aviões, 1 mil elementos de equipamento militar e cerca de 10 mil militares vão fazer parte" desses exercícios, informou o ministério da Defesa russo, citado pelas agências de notícias do país.

Segundo o ministério, esses exercícios ocorrerão em "águas e mares adjacentes ao território russo" e em "zonas de importância operacional nos oceanos do mundo". "Exercícios separados serão realizados nas águas do Mediterrâneo, no Mar do Norte, no Mar de Okhotsk, na parte nordeste do Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico", acrescentou.