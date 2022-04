Ucrânia bombardeia depósito de gasolina na Rússia, afirma governo local

publicidade

Dois helicópteros ucranianos bombardearam um depósito de gasolina em território russo, na localidade de Belgorod, informou o governador local nesta sexta-feira. "Aconteceu um incêndio no depósito de petróleo devido a um bombardeio efetuado por dois helicópteros militares ucranianos, que entraram no território russo voando a baixa altitude", afirmou Vyacheslav Gladkov em seu canal no Telegram. Em outra mensagem, o governador afirmou que os bombeiros trabalhavam para apagar o incêndio e que dois funcionários do depósito ficaram feridos. O ministério russo de Situações de Emergência informou que 170 funcionários seguiram para o local.

O ministério divulgou um vídeo que mostra os bombeiros tentando apagar as chamas. Também confirmou o balanço de dois feridos. O grupo Rosneft, proprietário do depósito, anunciou que retirou os trabalhadores do local.

O diretor de uma gráfica que fica perto de Belgorod, Konstantin Lakhnov, afirmou que sua empresa foi atingida pelos disparos. "Helicópteros lançaram foguetes contra nós... as janelas estão danificadas, o equipamento está destruído ou danificado... o teto foi danificado", declarou à agência estatal TASS.

Após o ataque, a imprensa local mencionou filas de veículos em postos de gasolina, mas o ministro da Energia, Nikolai Shulgunov, garantiu que a região não vai enfrentar falta de combustível.

Vídeos supostamente gravados em Belgorod e divulgados nas redes sociais mostram um helicóptero lançando mísseis, e depois a explosão.

Na quarta-feira foram registradas explosões em um depósito de munições da região de Belgorod, sem que as autoridades russas explicassem o que provocou o incidente.

Belgorod fica 80 quilômetros ao norte de Kharkiv, uma grande cidade ucraniana atacada pelas tropas russas desde o início da ofensiva do Kremlin.

Em 25 de fevereiro, a imprensa local e moradores ucranianos citaram um ataque da Ucrânia contra uma base aérea russa perto de Rostov, mas a informação não foi confirmada oficialmente.