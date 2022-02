Ucrânia: FAB disponibiliza duas aeronaves para possível transporte de brasileiros

publicidade

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou neste sábado que duas aeronaves de transporte tático militar estão disponíveis de prontidão para um possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia. A medida ocorreu sob orientação do Ministério da Defesa e coordenação do Ministério das Relações Exteriores, de acordo com a conta oficial da FAB no Twitter.

As aeronaves são de modelo KC-390 Millennium, o mesmo utilizado em missões humanitárias anteriores, como o transporte de donativos para as vítimas da explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, em 2020, e o apoio emergencial após o terremoto no Haiti, em agosto de 2021.

Mais cedo, a embaixada do Brasil em Kiev tem informado aos brasileiros que estão na Ucrânia sobre as possibilidades de rota de fuga do país por via terrestre. A mensagem mais recente postada pelo serviço Telegram indica que a empresa de trens ucraniana UZ prevê saídas de Kiev hoje para destinos próximos a fronteiras durante o fim da tarde.

Ucranianos se aglomeram na Estação Central Kyiv Pasazhyrski, em Kiev, para fugir da capital



Um deles seria 16h50min (horário local, cinco horas à frente de Brasília), para Chernivtsi; outro para Uzhhorod, às 17 horas, e um terceiro para Lviv, às 18 horas. "As pessoas só devem se dirigir à estação, porém, se considerarem que há segurança suficiente", ponderou a embaixada, acrescentando que os deslocamentos têm ocorrido "com sucesso".

