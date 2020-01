Ucranianos têm acesso à caixa-preta do avião que caiu em Teerã

publicidade

Especialistas ucranianos tiveram acesso à caixa-preta do avião Boeing 737 da companhia aérea nacional que caiu pouco depois de decolar do aeroporto de Teerã, informou nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores Vadym Prystaiko. "Nossa equipe agora tem acesso às caixas-pretas", relatou Prystaiko em uma coletiva com a imprensa.

A Ucrânia enviou 50 especialistas ao Irã para participar nas investigações do desastre, que deixou 176 pessoas a bordo mortas.