UE condena "ataque" sem precedentes à democracia nos Estados Unidos

publicidade

Altos funcionários da União Europeia condenaram veementemente a situação caótica nos Estados Unidos nesta quarta-feira e pediram que o resultado da eleição presidencial de novembro seja respeitado. Apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio e forçaram a interrupção de uma sessão conjunta na qual os legisladores pretentiam certificar a vitória do democrata Joe Biden.

"Eu acredito na força das instituições americanas e da democracia. Uma transição pacífica é fundamental. Joe Biden ganhou as eleições", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Estou ansiosa para trabalhar com ele como o novo presidente dos Estados Unidos", acrescentou.

Veja Também

Para o Alto Representante (chefe da diplomacia) da UE, Josep Borrell, a invasão ao Capitólio foi um atentado sem precedentes à democracia nos Estados Unidos. "Aos olhos do mundo, a democracia americana parece estar sitiada. É um ataque sem precedentes à democracia dos Estados Unidos, às suas instituições e ao Estado de direito. Estes não são os Estados Unidos. Os resultados das eleições de 3 de novembro devem ser totalmente respeitados", tuitou Borrell.

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.



This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.



This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou que "o Congresso dos Estados Unidos é um templo da democracia. Ver as imagens em Washington foi um choque". "Estamos confiantes de que os Estados Unidos garantirão uma transferência pacífica de poder para Joe Biden", acrescentou.

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, lamentou as "cenas profundamente perturbadoras no Capitólio". "Os votos dos cidadãos devem ser respeitados. Confiamos em que os Estados Unidos garantirão a proteção das regras da democracia", escreveu o chefe do legislativo europeu em um tuíte.

Deeply concerning scenes from the US Capitol tonight. Democratic votes must be respected. We are certain the US will ensure that the rules of democracy are protected. — David Sassoli (@EP_President) January 6, 2021

Enquanto isso, o Comissário Europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, postou no Twitter uma foto mostrando os apoiadores de Trump nos corredores do Capitólio e acrescentou uma mensagem de uma palavra: "Vergonha". Em outra postagem, ele ressaltou que se tratam de "imagens que não gostaríamos de ver".

US #Capitol Immagini che non avremmo mai voluto vedere — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 6, 2021

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também lamentou o que chamou de cenas "chocantes" e pediu respeito ao resultado eleitoral. "Cenas chocantes em Washington. O resultado das eleições democráticas deve ser respeitado", disse o chefe da aliança militar atlântica.