UE fez todo possível por Brexit ordenado, afirma Juncker

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou nesta terça-feira que a União Europeia (UE) fez "tudo que estava a seu alcance" para garantir uma saída ordenada do Reino Unido.

"Sempre lamentarei a decisão do Reino Unido de abandonar a União, mas pelo menos podemos olhar para frente e dizer que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para garantir que esta saída seja ordenada", afirmou no Parlamento Europeu em Estrasburgo.



Juncker disse que a UE vai aguardar a aprovação do Parlamento britânico a um novo acordo de divórcio antes de ratificar o texto. "Agora devemos seguir os acontecimentos em Westminster muito de perto. Não é possível, nem imaginável, que este Parlamento (Europeu) ratifique o acordo antes de Westminster ratificar o acordo", insistiu Juncker.