UE quer proibir carvão da Rússia e fechar portos a seus navios

A Comissão Europeia propôs, nesta terça-feira (5), aos 27 países da União Europeia (UE) o reforço das sanções contra Moscou, incluindo a interrupção da compra de carvão da Rússia e o fechamento dos portos europeus para navios operados por russos. "É claramente necessário aumentar ainda mais nossa pressão" contra Moscou, estimou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. A declaração foi feita após a descoberta de numerosos corpos na região de Kiev, capital da Ucrânia, após a retirada das tropas russas.

Os países da UE estão sob pressão para atingir a Rússia no setor de energia, que para Moscou representa a principal fonte de financiamento para a guerra. A Comissão, órgão executivo da UE, também propõe aumentar as sanções bancárias e proibir as exportações de materiais e componentes industriais cruciais para a Rússia, como semicondutores avançados, no valor de 10 bilhões de euros (US$ 11 bilhões).

Também está em estudo a ampliação para a vodka e outros produtos russos da lista de itens fechados para importação para a UE.

A proposta da Comissão será apresentada aos 27 Estados-membros da UE, com a expectativa de que seja aprovada na quarta-feira. Até agora, os países europeus com maior dependência das importações de energia russas, como Alemanha, Áustria e Itália, resistem a encerrar suas compras de gás e petróleo daquele país.