Uma pessoa morre e sete ficam feridas em série de esfaqueamentos em Birmingham

publicidade

Um homem morreu e outras sete pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente, na madrugada deste domingo, em um ataque a facas na cidade inglesa de Birmingham, informou a polícia de West Midlands, que procura um suspeito. De acordo com os primeiros elementos da investigação, aberta por homicídio, não há indícios, neste momento, de um crime terrorista ou de ódio. A hipótese privilegiada é de um conflito entre gangues.

Os policiais disseram que foram inicialmente chamados para relatos de esfaqueamento por volta das 0h30min, com “uma série de outros esfaqueamentos” acontecendo entre essa hota e 2h20min. Steve Graham, responsável pelo policiamento em Birmingham, disse que “os eventos durante as primeiras horas desta manhã são trágicos, chocantes e compreensivelmente assustadores.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after. — West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020

“Tenha certeza de que estamos fazendo absolutamente tudo o que podemos para encontrar o responsável e tentar entender o que exatamente aconteceu. Temos planos bem ensaiados para lidar com grandes incidentes. Sua segurança é sempre nossa prioridade e é por isso que você verá um aumento de policiais nas ruas", afirmou Graham.

Um total de 14 ambulâncias foi enviado ao local nas primeiras horas, junto com onze oficiais paramédicos, a Equipe de Resposta em Áreas Perigosas, quatro equipes de cuidados intensivos com médicos e paramédicos de cuidados intensivos. "Esta era claramente uma situação muito séria com um grande número de pacientes, alguns com ferimentos muito graves Meus pensamentos estão com as famílias dos feridos, especialmente com o homem que tragicamente perdeu a vida", disse o assistente-chefe do serviço de ambulância de West Midlands, Nathan Hudson.

O primeiro-ministro prestou homenagem a todos os afetados pelo "terrível incidente", ao agradecer os serviços de emergência por seu trabalho nas cenas. "Todos os meus pensamentos estão com as pessoas afetadas pelo terrível incidente em Birmingham na noite passada. Meus agradecimentos aos serviços de emergência que estão trabalhando muito no local. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com a Polícia", tuitou.