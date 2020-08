União Europeia mobiliza ajuda emergencial ao Líbano equivalente a 33 milhões de euros

publicidade

A União Europeia (UE) mobilizou ajuda emergencial ao Líbano equivalente a 33 milhões de euros, informou a Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, nesta quinta-feira. O valor corresponde a oferecimento de embarcações militares, bombeiros e especialistas em detecção de produtos químicos. O braço Executivo do bloco salientou, em nota enviada à imprensa, que considera apoio adicional ao Líbano, a depender do desenrolar de mais essa crise que assola o país árabe.

A presidente do órgão, Ursula Von der Leyen, disse ainda, no informe, que vai discutir facilitações comerciais e outros tipos de apoio econômico junto a instituições financeiras internacionais de forma aumentar a ajuda a Beirute.

تحدثت مع الرئيس حسان دياب @Hassan_B_Diab ونقلت له تعازي الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب اللبناني. وستخصص المفوضية الأوروبية أكثر من 33 مليون يورو لتلبية احتياجات الطوارئ الأولية مع النظر في تقديم المزيد من الدعم: https://t.co/NgWsWX1omL#لبنان #بيروت pic.twitter.com/sT7LHhgVAm — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 6, 2020

Ela destacou a possível mobilização de especialistas e equipamentos para ajudar a avaliar a extensão dos danos e lidar com substâncias perigosas como amianto e outros produtos químicos. Isso pode ser importante para estruturas civis, mas também para a reabilitação do porto de Beirute. Ela destacou que a Comissão estava pronta para explorar como impulsionar nossas relações comerciais neste momento desafiador, em particular sob a forma de mais facilitação comercial e aduaneira preferencial.

Alemão também ofereceu o apoio da UE para realizar uma avaliação completa das necessidades para a reconstrução da cidade e a recuperação do país, bem como apoio nas discussões com instituições financeiras internacionais, que poderiam ajudar a desbloquear mais apoio econômico. Afirmou também que o bloco atribui grande importância à unidade e estabilidade do Líbano, hoje mais importantes hoje, tanto internamente quanto para a região.

"Ela enfatizou que esse momento trágico para o Líbano deve ser a ocasião para unir todas as forças políticas em torno de um esforço nacional para responder aos muitos desafios que o país está enfrentando. A União Europeia apoiará o Líbano nesse esforço", diz o comunicado.

Beirute foi parcialmente destruída na última terça-feira após uma forte explosão, decorrente de incêndio em depósito que armazenava nitrato de amônio no porto da cidade. Já são ao menos 137 mortos, 5 mil feridos e 300 mil desabrigados.