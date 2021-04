Universidade de Oxford anuncia pausa nos ensaios da vacina AstraZeneca com crianças

publicidade

A Universidade de Oxford anunciou nesta terça-feira a suspensão dos ensaios com crianças da vacina anticovid-19 que criou com o laboratório AstraZeneca, à espera de uma decisão da agência de medicamentos britânica. "Embora não haja preocupação em torno da segurança do ensaio clínico pediátrico, esperamos as informações complementares do MHRA (a agência reguladora britânica)", explicou a universidade.