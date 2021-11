Uruguai busca "aprofundar relações comerciais" com EUA durante visita de subsecretária de Estado

publicidade

A subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, se reuniu nesta segunda-feira com o chanceler uruguaio, Francisco Bustillo, antes de um encontro com o presidente Luis Lacalle Pou, durante visita a Montevidéu para aprofundar as relações comerciais.

O chanceler uruguaio expressou a aspiração do Uruguai de "aprofundar as relações econômicas e comerciais" com os Estados Unidos, "para que haja maior acesso" dos produtos uruguaios ao mercado norte-americano, informou a Chancelaria em comunicado.

Além disso, de acordo com o texto, "Sherman expressou a plena vontade de seu país de aprofundar as possibilidades de fortalecimento do comércio e dos investimentos, em particular por meio do quadro proporcionado pelo TIFA", o Acordo Marco sobre de Investimento e Comércio assinado por ambas as nações em 2007.

O governo de Lacalle Pou anunciou em setembro que buscará um acordo comercial bilateral com a China, o que gerou tensões no Mercosul, grupo formado por Argentina, Brasil e Paraguai e que tradicionalmente busca negociar por consenso.

Segundo a Chancelaria, Bustillo "valorizou o renovado compromisso dos Estados Unidos com o multilateralismo" e "seu retorno como membro de diversos organismos internacionais".

A número dois do Departamento de Estado americano terá várias reuniões nesta segunda-feira à tarde, inclusive com a ministra da Economia, Azucena Arbeleche, bem como com representantes do setor de energia renovável e com membros de ONGs que trabalham com refugiados e migrantes.

Na manhã desta terça-feira, ela será recebida por Lacalle Pou na Torre Executiva (casa do governo), após a qual dará entrevista coletiva.