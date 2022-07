"Vários mortos" em tiroteio em shopping de Copenhague, diz polícia

O tiroteio em um shopping de Copenhague na tarde deste domingo (3) provocou "várias mortes" e deixou vários feridos, anunciou a polícia dinamarquesa.

O suspeito detido é um homem dinamarquês de 22 anos, declarou o inspetor-chefe da polícia de Copenhague, Søren Thomassen, em coletiva de imprensa.

At 17.37 o’clock / 5.37 pm we received reports regarding a shooting in the shopping center Field’s in Copenhagen.

Copenhagen Police quickly arrived on the site where a 22-year-old male suspect was arrested #politidk