Variante Delta ameaça sucesso da China no controle da Covid-19

Um surto de coronavírus na cidade chinesa de Nanjing se propagou para cinco províncias e até Pequim, o que forçou o confinamento de centenas de milhares de pessoas, enquanto as autoridades tentam conter o pior surto de Covid-19 em vários meses.

A China se gabou de seu sucesso no controle da pandemia dentro de suas fronteiras depois de impor um primeiro confinamento no início de 2020, quando o vírus se propagou a partir de Wuhan. Foi nesta cidade do centro do país que se detectou o coronavírus pela primeira vez.

A gestão é afetada agora por um foco da contagiosa variante delta, detectada este mês no aeroporto de Nanjing, na província de Jiangsu (leste), onde foram detectados um total de 184 contágios locais depois que nove trabalhadores do serviço de limpeza testaram positivo em 20 de julho. Outras 206 infecções no restante do país foram vinculadas a este foco.

De acordo com uma fonte do departamento de Saúde de Nanjing, Ding Jie, os trabalhadores infectados limparam a cabine de um voo procedente da Rússia em 10 de julho. Centenas de milhares de pessoas foram confinadas na província de Jiangsu. Os 9,2 milhões de habitantes de sua capital, Nanjing, foram submetidos a dois testes de diagnóstico.

No distrito Changping de Pequim, 41 mil pessoas foram confinadas após a detecção de dois casos de contágio local, de acordo com as autoridades da capital. Estas infecções são os primeiros casos de transmissão local em Pequim em seis meses.

O surto é o mais amplo geograficamente na China em meses e desafia os esforços agressivos do governo para conter o vírus com exames de diagnóstico em larga escala, confinamentos e rastreamento de casos. Em Nanjing, também surgiram dúvidas sobre a efetividade das vacinas locais, pois a maioria dos pacientes infectados havia sido imunizada.