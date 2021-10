Vazamento de 480 mil litros de petróleo causa danos ambientais na costa da Califórnia

publicidade

O Estado da Califórnia, nos Estado Unidos, divulgou neste domingo que cerca de 480 mil litros de petróleo vazaram de um oleoduto a cerca de 8 quilômetros da costa. Pelo menos 34 quilômetros quadrados de área foram atingidos pelo derramamento. Segundo informações da AFP, peixes e pássaros mortos começam a chegar ao litoral. A autoridade local Katrina Foley classificou o vazamento como “irreversível para o meio ambiente”.

A cidade de Huntington Beach, ao sul de Los Angeles, é a mais afetada até o momento. A prefeitura local precisou cancelar um show aéreo para garantir “acesso total e desimpedido ao ambiente marinho”.

As primeiras análises do óleo recolhido indicam se tratar de petróleo de pós-produção. As autoridades locais ainda não têm informações sobre as razões que tenham iniciado o vazamento.

“Sistemas de filtragem e barreiras flutuantes foram implantados para evitar que o petróleo chegue à reserva ecológica Bolsa Chica e aos pântanos” da região, comunicou a prefeitura da cidade californiana. O poder público de Huntington Beach também pediu para moradores evitarem as praias.