Égua desnutrida, ferida e abandonada é resgatada pela Polícia Civil em Esteio

Uma égua em estado deplorável, com ferimentos graves nas orelhas e na boca, foi resgatada pela Polícia Civil em Esteio. O salvamento do equino foi realizado nessa sexta-feira pela equipe da delegada Luciane Bertoletti e com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Em condição de maus-tratos, a égua estava em péssimas condições de saúde e, segundo informações de populares, os cães a atacavam. Os policiais civis suspeitam que o animal provavelmente era utilizado em carroça e teria sido abandonado no local.

De acordo com o veterinário do município, Carlos Spenst Penner, a égua estava extremamente magra, desnutrida, com feridas expostas e em local insalubre. “As condições em que ela se encontrava configuram maus-tratos extremos. Então a removemos para o pátio do Bem-estar Animal, onde já temos condição de mantê-la protegida, sem risco de fuga. Daremos o tratamento adequado tanto para as feridas, como de alimentação, até que se recupere minimamente e possa ser adotada”, explicou.

Segundo a delegada Luciane Bertoletti, “ações e operações desta natureza são essenciais e rotineiras na DP de Esteio, a qual executa periodicamente a Operação Arca”.

Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ªDPRM), delegado Mario Souza, afirmou que “a operação Arca é uma ação voltada para a proteção de qualquer animal” e que “a operação funciona muitas vezes atrelada a outras ações de maior complexidade”.