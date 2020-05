Ação apreende cerca de 50 quilos de maconha em Canoas

publicidade

Cerca de 50 quilos de maconha foram apreendidos pela Brigada Militar no final da manhã deste sábado em Canoas. O flagrante foi realizado pelo efetivo do 15º BPM em uma residência situada na rua Maranhão, no bairro Niterói. Um casal de traficantes foi preso na casa que servia para armazenar o carregamento de 61 tijolos da droga, guardados em duas malas. O homem tinha antecedentes criminais ao contrário da mulher.

A descoberta do local foi possível a partir de denúncias da comunidade. Durante o patrulhamento, o efetivo do 15º BPM foi alertado por populares que ocupantes de um veículo estavam descarregando malas em uma residência. No endereço indicado, os policiais militares depararam-se como casal. O carro não estava mais, mas foi possível apurar que se tratava de um motoriosta de aplicativo.