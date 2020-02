Ação ataca braço financeiro de grupo ligado ao tráfico em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil (PC) de Porto Alegre deflagrou, na manhã desta sexta-feira, a Operação Whiskey Charlie Bravo, que visa atacar o braço financeiro de um grupo que atua com lavagem de dinheiro no bairro Lomba do Pinheiro, zona Leste da Capital.

De acordo com as investigações, os criminosos adquiriam veículos e imóveis para esconder o dinheiro recebido através do tráfico de drogas. São cumpridos nesta sexta nove mandados de busca e apreensão nos bairros Lomba do Pinheiro e Aberta dos Morros.