Ação com 800 policiais mira rede de extorsão e jogos de azar comandada por facção do Vale do Sinos

Polícia Civil, Brigada Militar e Susepe deflagraram a Operação Triunvirato, nesta sexta-feira, em combate a uma facção com base no Vale do Sinos. A ação, que conta com 800 policiais, cumpre 143 ordens de busca e apreensão e 42 mandados de prisão preventiva nos municípios gaúchos de Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Cachoeira do Sul e Viamão, além de Florianópolis, em Santa Catarina. No decorrer das diligências, até às 10h30min, 32 pessoas já haviam sido presas.



Os suspeitos são investigados por participação em um esquema que envolvia tráfico de drogas e armas, extorsões, assassinatos por encomenda, torturas e exploração de jogos de azar. A ação também resultou na apreensão de 119 máquinas caça-níqueis, além de cargas de cigarro e entorpecentes. "O foco da operação é desarticular o grupo, agindo desde o topo da pirâmide criminosa até a base", afirmou a delegada Fernanda Amorim, titular da Delegacia de Homicídios de Gravataí.



A delegada conta que a investigação teve início em 2020, após a prisão de dois traficantes que torturavam um rival, no município da região Metropolitana. Fernanda conta que, durante o crime, a vítima teve as pontas dos dedos cortadas e um pedaço do cérebro extraído, durante uma sessão de tortura transmitida por chamada de vídeo ao líder do grupo, um detento que assistia às imagens dentro da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC).



"As torturas ocorreram dentro de um veículo", relatou a policial. "A vítima só não morreu por conta de moradores, que ouviram gritos e chamaram a Brigada Militar, que efetuou a prisão em flagrante."



Fernanda, que comandou as investigações, explica também que os desdobramentos dessa tentativa de homicídio revelaram que a dupla era parte de um esquema interestadual de tráfico de drogas, extorsão e exploração de jogos de azar. A delegada explicou ainda que, além do detento que comandava o grupo, dois irmãos dele também tinham posições de liderança na hierarquia da facção.



"Eles se dividiam em núcleos hierárquicos responsáveis pela contabilidade e pela auditoria dos lucros provenientes do tráfico de drogas. Os líderes também geriam os territórios de influência da facção e davam coordenadas de expansão territorial, o que envolvia confrontos com outras organizações criminosas", afirmou a delegada. "Além do tráfico, eles também tinham outros modos de capitalização, como a exploração de jogos de azar. Era uma verdadeira 'empresa' do crime", ressaltou a delegada.

Conforme o diretor do Departamento de Homicídios, delegado Mario Souza, essa é a maior ofensiva contra homicídios realizada pela corporação em dez anos. “Um forte impacto será causado a essa organização criminosa que realizou e autorizou homicídios no estado. A atuação integrada é fundamental para causar a responsabilização dos criminosos, principalmente lideranças. Essa é uma das medidas que fazem parte do nosso plano operacional, em vigor desde fevereiro de 2022", enfatizou.