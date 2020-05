Ação combate o roubo de carga de carnes em três cidades do RS

publicidade

A Polícia Civil deflagrou ao amanhecer desta quinta-feira a operação Vale real com o objetivo de combater uma quadrilha especializada no roubo de carga de carnes. A ação, coordenada pela Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas (DRFC), do Departamento Estadual de Investigações Criminais, acontece nas cidades de São Leopoldo, Vale Real e Caxias do Sul. Estão sendo cumpridos oito ordens judiciais, sendo quatro mandados de prisão e outros quatro de busca e apreensão. Três criminosos já foram presos. Houve o recolhimento de seis celulares, uma pistola, um revólver, cerca de 80 cartuchos de munição, uma touca ninja e um colete balístico, além de produtos sem procedência.

Segundo o titular da DRFC, delegado Alexandre Luiz Fleck, uma carga de carnes de um frigorífico na ERS 122, em São Vendelino, havia sido roubado em agosto do ano passado. No mesmo dia, os agentes realizaram diligências e recuperaram a carga subtraída em sua totalidade em Vale Real, efetivando a prisão em flagrante de um indivíduo.



O trabalho investigativo da DRFC avançou e foi identificado a associação criminosa envolvida no roubo. “Os crimes eram praticados com grave ameaça exercida com arma de fogo, possuindo a quadrilha toda a estrutura necessária ao armazenamento e reinserção da carga roubada no mercado”, destacou o delegado Alexandre Luiz Fleck.

SALMÃO

A mesma equipe da DRFC recuperou mais de cinco toneladas de salmão na quarta-feira uma ação realizada em Porto Alegre. Dois criminosos foram presos por receptação. Eles donos de um estabelecimento comercial no bairro Anchieta. Houve a apreensão de um revólver calibre 32. Em seguida, os policiais civis localizaram um depósito no bairro Navegantes, onde estavam a carga de salmão.