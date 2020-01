Ação combate tráfico na Estação Rodoviária de Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar desencadeou na manhã desta quinta-feira uma operação de surpresa contra o tráfico no setor de desembarque das linhas interestaduais e internacionais na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Além dos policiais militares do 9º BPM, o efetivo do Canil do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) atuou na ação que contou ainda com a participação da cavalaria do 4ºRPMon. Oito ônibus que estacionaram no terminal entre 6h30min e 10h30min foram abordados. Os passageiros aguardaram que o cão Radar, da raça pastor-belga-malinois, do 1º BPChq, farejasse as malas que foram retiradas dos bagageiros dos coletivos e colocadas no chão.



Lembrando que a mobilização foi denominada Operação Viagem Segura-Retorno, o comandante do 9º BPM, tenente coronel Luciano Moritz, explicou que o objetivo foi o de fiscalizar o transporte coletivo interestadual e internacional em busca de foragidos e também flagrar o tráfico de drogas e de armas através da Estação Rodoviária de Porto Alegre.

Nenhum ilícito foi registrado, mas a bagagem de um casal de argentinos com uma menina chamou a atenção do cão farejador. “Nada foi encontrado”, destacou o oficial. “Talvez no compartimento do ônibus já tenha passado algum entorpecente e a mala deles encostou no local”, supôs. Outras ações semelhantes serão realizadas pela Brigada Militar no local. “Deverá ser assim em horários alternados”, adiantou o tenente coronel Luciano Moritz.