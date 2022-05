Ações da Brigada Militar são reforçadas contra a criminalidade em Rio Grande

publicidade

A Brigada Militar reforçou as ações de enfrentamento à criminalidade e combate às facções criminosas, cujo conflito já deixou 51 mortos desde o começo deste ano, em Rio Grande. Na noite dessa quinta-feira, o efetivo do 5º Batalhão de Polícia de Choque (5º BPChq) prendeu três indivíduos com três pistolas calibres nove milímetros e 40, cinco carregadores, 76 munições e duas toucas ninjas. Os policiais militares recolheram ainda um telefone celular e um Ford Fiesta, de cor preta. O flagrante ocorreu no bairro Vila da Quinta.

Em outra ação, o 5° BPChq apreendeu 77 porções de crack, dois rádios comunicadores, uma capa de colete balístico e R$ 205,00 em dinheiro, com uma dupla abordada.

No bairro São Miguel, dois traficantes foram detidos com 64 porções de cocaína, 950 pinos vazios para acondicionar a mesma droga, uma balança de precisão, um telefone celular e R$ 2.025,00 em dinheiro.

No bairro Rural, um trio foi preso pelos policiais militares com 50 porções de crack, 15 porções de maconha, 11 porções de cocaína, uma balança de precisão, R$ 34,00 em dinheiro, uma máquina de cartão e dois telefones celulares, além de uma quantia em dinheiro estrangeiro.

No bairro Getúlio Vargas, o efetivo do 5º BPChq recolheu 26 porções de cocaína, três porções de maconha, uma porção de crack, 53 pinos vazios, uma balança de precisão, dois telefones celulares e R$ 660,00 em dinheiro. Dois traficantes foram detidos.