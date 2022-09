Abusadores de crianças são presos pela Polícia Civil em Osório e Porto Alegre

publicidade

Três abusadores de crianças foram presos durante ações nessa segunda-feira pela Polícia Civil. Em Osório, a equipe do delegado João Henrique Gomes de Almeida deteve um suspeito, de 40 anos, por estupro de vulnerável. Segundo o titular da DP de Osório, “a partir do conhecimento da ordem judicial de prisão preventiva decretada, os policiais civis realizaram diligências e localizaram o suspeito, o qual foi devidamente capturado e cientificado da ordem, com posterior encaminhamento à delegacia de polícia para registro”.

Já em Porto Alegre, um indivíduo, de 51 anos, foi preso pelos agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais, sob a coordenação do delegado Arthur Raldi, no bairro Passo das Pedras. O suspeito é acusado de abusar sexualmente da enteada, uma criança de quatro anos de idade.

O padrasto da menina foi alvo de um “mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva, expedido pela prática do crime de estupro de vulnerável”. Conforme o delegado Arthur Raldi, os familiares da vítima acionaram a Polícia Civil,após tomarem conhecimento dos fatos.

Ainda na Capital, os agentes da Delegacia de Capturas detiveram um homem, de 32 anos, que estuprou uma menina de dez anos. O acusado é marido da tia do pai da vítima. O mandado de prisão foi cumprido depois de “sentença penal condenatória definitiva, expedido pela prática do crime de estupro de vulnerável”.

