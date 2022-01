Acidente causa morte de uma pessoa em Maquiné

publicidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado, na localidade de Ribeirão, em Maquiné. A colisão frontal entre dois veículos aconteceu pouco antes das 4h na altura do quilômetro 9, trecho da antiga BR-101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Fiesta, com placas de Viamão, e uma caminhonete S10, com placas de Ermo, Santa Catarina.

O condutor do Fiesta, que estava sozinho no automóvel, morreu na hora. O corpo ficou preso às ferragens e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar também foi mobilizada. A vítima tinha 34 anos e, segundo a PRF, era morador de Xangri-Lá. O nome não foi divulgado. Já na S10 estavam duas pessoas, ambas moradoras de Maquiné. O condutor escapou ileso. A passageira teve ferimentos. A PRF não informou a causa do acidente.