Acidente com carreta com placa de São Borja deixa um morto e um ferido em Santa Catarina

Uma carreta baú Scania, com placas de São Borja (RS), acidentou-se na manhã desta sexta-feira no km 115 da BR 153, no município de Concórdia (SC), próximo do posto da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), perto da divisa com o Rio Grande do Sul. No trecho da rodovia, o caminhão, de uma empresa de logística, ficou desgovernado e saiu da pista, chocando-se contra uma árvore. O motorista morreu no local e um passageiro ficou ferido, sendo socorrido e internado no hospital da cidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência junto com o Samu e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. A identidade das vítimas não foi informada.