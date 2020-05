Acidente de trânsito causa a morte de duas pessoas na BR 386, em Estrela

publicidade

Duas pessoas morreram no início da manhã desta quinta-feira em um acidente de trânsito registrado em Estrela. A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal. No km 359,1 da BR 386, ocorreu a colisão frontal entre um Fiat Uno, com placa de Estrela, e um caminhão Mercedes-Benz 1113, com placas de Novo Hamburgo.

Conforme a PRF, o automóvel invadiu a pista contrária da rodovia. As vítimas fatais estavam no carro que ficou totalmente destruído. Tratam-se do motorista, de 31 anos, e da passageira, de 28 anos, que tiveram óbito no local.

Já o caminhoneiro teve ferimentos e precisou ser hospitalizado. O trânsito ficou lento, mas não houve interrupção total da via durante o atendimento.