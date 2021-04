Acidente de trânsito com morte após perseguição é investigado pela Polícia Civil em Taquara

publicidade

Um acidente de trânsito, com um morto e dois feridos, sendo um com gravidade, está sendo investigado pela Polícia Civil em Taquara. Na noite de segunda-feira, um Mercedes-Benz GLA 250 estava sendo perseguido pela Brigada Militar desde Parobé. O veículo entrou no km 45 da ERS 239 e prosseguiu a fuga em alta velocidade.

Próximo do entroncamento com a ERS 115, já em Taquara, o automóvel chocou-se contra o canteiro central da rodovia, capotou e atingiu um Toyota Corolla, que trafegava em sentido contrário da pista. As duas vítimas, de 18 e de 20 anos, estavam no Mercedes-Benz e foram arremessadas para fora do veículo, que ficou totalmente destruído. O mais velho teve óbito, enquanto o mais novo ficou gravemente ferido. O motorista do Corolla, de 61 anos, também teve ferimentos e foi socorrido.

Em entrevista ao Correio do Povo, a titular da DP de Taquara, delegada Rosane de Oliveira Oliveira, explicou que o Mercedes-Benz estava com mandado de busca e apreensão. Segundo ela, a investigação inclui diligências, depoimentos dos policiais militares e testemunhas, buscas de imagens de câmeras de monitoramento e apuração da situação do veículo e das vítimas, além do aguardo dos laudos periciais.