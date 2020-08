Acidente de trânsito mata duas pessoas na BR 386, em Lajeado

publicidade

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito ocorrido no final da noite desta sexta-feira em Lajeado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Volkswagen Gol saiu da pista e invadiu a faixa contrária no km 339 da BR 386. Naquele momento, conforme a PRF, havia chuva na região.

O veículo desgovernado atingiu então no sentido oposto da rodovia a lateral de um caminhão Volvo e depois foi atingido na traseira por um caminhão Scania. O motorista e o passageiro do automóvel tiveram óbito no local. Já os caminhoneiros não ficaram feridos.

De acordo com a PRF, o tráfego ficou em meia pista durante cerca de três horas para o atendimento da ocorrência que mobilizou ainda socorristas e bombeiros militares, além de peritos.