Acidente de trânsito mata uma pessoa e deixa outra ferida em Bom Princípio

publicidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido no início da manhã desta quarta-feira no município de Bom Princípio, na região do Vale do Caí. Um caminhão Mercedes-Benz e um Chevrolet Prisma colidiram na ERS 122, junto do entrocamento com a ERS 452, trevo para Feliz. O Comando Rodoviário da Brigada Militar, cujo posto do pelotão fica por coincidência no local, atendeu rapidamente a ocorrência.

O efetivo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Bom Princípio também foi mobilizado para resgatar duas vítimas no carro.

O motorista e a passageira do automóvel foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Bom Princípio. No entanto, a mulher, de 36 anos, residente em São Vendelino, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu durante o atendimento médico. O tráfego no trecho ficou lento, mas a situação já está normalizada com a retirada dos veículos acidentados.