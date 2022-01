Acidente deixa um morto e três feridos na ERS 135, em Erechim

publicidade

Um acidente envolvendo uma caminhonete, um micro-ônibus e um carro causou uma morte e deixou outras três pessoas feridas na noite dessa sexta-feira, em Erechim, no norte do Estado. Por volta das 19h50min, na altura do km 75 da ERS 135, o condutor de uma caminhonete Mitsubishi Triton L200 teria raspado com o veículo lateralmente em um caminhão ao fazer uma ultrapassagem e perdido o controle do veículo, que colidiu contra um Citröen C4 e, em seguida, chocou-se frontalmente contra o micro-ônibus.

O condutor da caminhonete, identificado como Darci Garcia da Rosa, 54, chegou a ser socorrido e levado à Fundação Hospitalar Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, outras três pessoas tiveram ferimentos leves. O trânsito chegou a ficar interrompido nos dois sentidos da rodovia, sendo liberado após a remoção dos veículos da pista.