Acidente mata idosa na ERS-040, em Viamão

Um acidente envolvendo um veículo com placas de Porto Alegre vitimou uma idosa de 79 anos, na tarde desta segunda-feira, em Viamão, na região Metropolitana. O Fiat Pálio Weekend do qual ela era passageira bateu contra uma árvore na altura do km 44 da ERS-040. Três outros ocupantes ficaram feridos e foram conduzidos ao Hospital de Viamão.

Conforme relato do motorista do veículo, ele fazia o sentido Capivari do Sul/Viamão quando perdeu o controle do carro ao tentar uma ultrapassagem. O Pálio saiu da pista e o choque contra o vegetal matou a idosa ainda no local.

Com esse, sobe para oito o número de mortes em rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, só nesta segunda-feira. Cinco pessoas, incluindo um bebê, morreram em uma colisão registrada nessa manhã na ERS-477, em Áurea, no Norte gaúcho. Outras duas perderam a vida em um acidente, mais cedo, na ERS-118, em Alvorada.

