Acusado de matar ex-namorada em Canoas tentou atirar na polícia ao ser preso

publicidade

Em uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o acusado de 23 anos de matar a ex-namorada em um condomínio em Canoas foi preso na noite da última sexta-feira, em Sapucaia do Sul.

Ao ser abordado pela polícia, o suspeito tentou sacar a arma de fogo para atacar os agentes. Débora Machado, 26 anos, foi morta na última segunda-feira, dia 7, no bairro Mato Grande.

O assassinato aconteceu em um condomínio residencial na avenida Roberto Francisco Behrens, quando Débora saía do prédio. Um homem se aproximou e disparou diversas vezes. Ela entrou no prédio novamente com a mão no peito e, em seguida, ele disparou contra a cabeça dela. Imagens de videomonitoramento mostram quando a vítima volta para o pátio do residencial, enquanto o criminoso atira contra ela.

O autor dos disparos fugiu em seguida, roubando um Peugeot 406 no local. O veículo era de um morador que estava manobrando no local.

Veja Também

As suspeitas recaem sobre o ex-namorado, contra quem Débora havia solicitado medida protetiva. Em dezembro, após terminar o relacionamento, ela começou a receber ameaças do acusado. Segundo a delegada da Deam Canoas, Clarissa Demartini, o homem vinha sendo monitorado. Dois dias antes da prisão, ele abandonou o carro roubado no dia do crime em Esteio.

Encontrado em um estabelecimento comercial de Sapucaia do Sul, o principal suspeito por matar Débora estava com um revólver na cintura e munição nos bolsos. Após ser detido por sacar arma de fogo contra os policiais e tentar reagir à abordagem, o rapaz foi preso em flagrante - ele já tinha contra si dois mandados de prisão, um por feminicídio e outro por descumprir as medidas protetivas. O acusado ainda feito ameaças à mãe e outros familiares da vítima, inclusive com uso de arma.

Além da cabeça, Débora foi atingida no pescoço e nos braços. Quando chegou à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Canoas, onde foi lavrada a prisão, um homem armado com faca – provavelmente, ligado à vítima - tentou atacar o suspeito, que não se feriu.