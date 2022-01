Adolescentes são conduzidos à delegacia após operação policial na Orla do Guaíba

publicidade

Uma operação envolvendo agentes de segurança e trânsito, realizada na madrugada deste sábado na Orla do Guaíba, chegou ao fim com o encaminhamento de dois jovens à Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca) da Polícia Civil. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a força-tarefa tinha como objetivo reforçar a segurança da região.

Foram mobilizados efetivos da Guarda Municipal, Brigada Militar e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Os agentes promoveram duas blitz – que, somadas, abordaram 66 veículos. Oito deles foram recolhidos. Um condutor, flagrado com sinais de embriaguez, chegou a ser detido mas acabou liberado após pagamento de fiança.

“Esta ação integrada visa aumentar a sensação de segurança na Orla do Guaíba. Os agentes de segurança e trânsito da prefeitura também atuam em conjunto com a Brigada Militar e Polícia Civil para garantir o bem-estar da população e a ordem pública”, afirma o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

O espaço também foi monitorado com imagens aéreas captadas por drone. Durante a madrugada, fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico auxiliaram na orientação de ambulantes. A operação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança (Smseg).