Agência bancária é invadida em Porto Alegre

A Brigada Militar e Polícia Civil foram mobilizadas no início da manhã desta quarta-feira para atender uma ocorrência de invasão da agência do Banco do Brasil na avenida Independência, no bairro Independência, em Porto Alegre. Policiais militares do 9º BPM compareceram no local.

Uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, também foi acionada. “Não se trata a princípio de furto qualificado contra instituição bancária visando a subtração de valores de caixa eletrônico e cofre”, explicou o delegado João Paulo de Abreu.

“Percebe-se pelas imagens uma pessoa descendo do forro, sozinha, meio que maltrapilho, e vasculha gavetas e mesas, espalhando coisas, deixando tudo bagunçado”, esclareceu. O Instituto-Geral de Perícias esteve depois presente na agência bancária.

