Agência do Banco do Brasil é arrombada em Porto Alegre

Funcionários de uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Protásio Alves, no Bairro Rio Branco, em Porto Alegre, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira quando chegaram para trabalhar e perceberam que o prédio havia sido arrombado. De acordo com a Brigada Militar, criminosos aproveitaram que um estabelecimento ao lado está disponível para alugar e ergueram uma das cortinas de ferro para entrar na loja. Já na parte interna, fizeram um buraco na parede para acessar o cofre do banco.

Ainda não há informações de quantas pessoas estariam envolvidas no crime nem de quanto foi roubado pelo grupo. A área está isolada pelo Instituto Geral de Perícia (IGP), e a Delegacia de Repressão a Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais do Rio Grande do Sul ficará responsável pelas diligências.

Segundo o delegado João Paulo de Abreu, no interior do banco os criminosos montaram uma espécie de túnel de papel para que o alarme não fosse acionado. O cofre foi aberto com ferramentas, como serra-corte e esmerilhadeira. Dinheiro foi levado.