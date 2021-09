Agentes da Draco de Caxias do Sul prendem investigados em Santa Catarina

publicidade

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, sob comando do delegado Luciano Righês Pereira, prendeu na manhã desta quarta-feira dois criminosos procurados pela DP de São Lourenço do Oeste, de Santa Catarina.

Uma pistola calibre 380 com 16 munições, três telefones celulares e um notebook foram recolhidos, além de um Audi Q3 e um Toyota Corolla. Agentes catarinenses participaram da ação.

Houve o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de outros dois mandados de busca e de apreensão na denominada operação Polo Sul. A dupla, de 26 e de 36 anos, foi localizada e detida nos bairros Centenário e Santa Lúcia. A investigação catarinense é sobre uma organização criminosa envolvida com clonagem de veículos e estelionato.