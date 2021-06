Agentes do Denarc descobrem mais um depósito de drogas em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil anunciou neste sábado a descoberta de mais um depósito usado pelos traficantes em Porto Alegre. A operação, comandada pelo delegado Silvio Huppes, começou ainda na sexta-feira no bairro Jardim Itu-Sabará.

Em um local suspeito, os agentes verificaram uma movimentação estranha no imóvel. Um indivíduo que cuidava da casa percebeu a aproximação policial e fugiu pelos telhados das residências vizinhas, não sendo mais localizado apesar das buscas.

No interior do imóvel, a equipe do Denarc encontrou mais de 3,2 quilos de maconha, cerca de 650 gramas em pinos de cocaína e exatas 39 gramas de crack, todos dentro de sacos. Parte dos entorpecentes já estava fracionado para venda, além de uma balança de precisão. O trabalho investigativo terá prosseguimento.