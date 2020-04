Agressores em ato em Porto Alegre são reconhecidos por vítimas

publicidade

O titular da 17ª DP de Porto Alegre, delegado Cleber dos Santos Lima, ouviu na manhã desta quarta-feira o depoimento dos dois agressores já identificados no incidente ocorrido durante manifestação a favor de intervenção do Exército para o fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Ambos confessaram o crime e foram reconhecido pelas vítimas.

O tumulto aconteceu no domingo passado em frente ao Comando Militar do Sul, na rua dos Andradas, na área central da cidade. “O inquérito está bem adiantado e próximo da conclusão”, frisou o delegado, que explicou que a confusão teve início a partir da provocação de uma mulher, que ficou nua, com a bandeira do Brasil e a máscara fora Bolsonaro.

Após repercussão nas redes sociais onde circulou a imagem e nome de um dos agressores, que é enfermeiro, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre informou em nota oficial que o indivíduo está afastado da instituição há mais de uma década.

O trabalho investigativo inclui a análise das imagens de câmeras de monitoramento na área e das que circularam nas redes sociais. O crime apurado é de lesão corporal.