Alunos espancam e jogam cachorro do segundo andar de escola em Canoas

A violência contra o mascote de uma instituição de ensino localizada no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana, comoveu estudantes e professores. Nesta quarta-feira, dois adolescentes de 13 e 16 anos, agrediram a chutes e pontapés um cachorro vira-lata que vivia há algum tempo nas dependências do colégio, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil. Para completar o ciclo de agressões, jogaram o animal do segundo pavimento o prédio. Bastante machucado, o cão foi socorrido com vida pelo corpo docente da escola e levado para atendimento veterinário. O estado de saúde do animal ainda não foi informado.

De acordo com o delegado regional da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), Mario Souza, após serem acionados os policiais foram até a instituição e apreenderam os dois menores em flagrante e o conduziram à Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente de Canoas. “Foi uma crueldade absurda. A queda foi de cerca de sete metros. Os dois assumiram o que fizeram, inclusive coletamos a informação que depois de terem cometido a série de agressões ao animal ameaçaram professores e outros alunos que estavam próximos”, detalha.

A crueldade dos adolescentes, segundo Souza, chama atenção. “Não é comum um caso desse tipo, com tamanha violência. Cometeram maus tratos simplesmente para agredir, por pura maldade”, pondera. Testemunhas contaram aos policiais que a dupla tem o hábito de maltratar cães que perambulam pela cidade. “A direção da escola fez muito bem em nos acionar. Os pais dos envolvidos serão chamados à delegacia para que possam colaborar com o caso”, diz. Os agressores vão responder um ato infracional por crueldade contra animais e por ameaça.

Operação Arca

Preocupados com a causa animal, Souza frisa que a Operação Arca é permanente na regional. Criada após perceber a demanda do município e região, deu mais uma rápida resposta à comunidade. “Quando chegamos havia muitas denúncias de maus tratos de forma geral, então resolvemos montar a inteligência e apurar, imediatamente, toda denúncia que chega.” Denúncias podem ser feitas para a Polícia Civil através do 3425-9063 ou pelo WhatsApp, 98459-0259. A Arca atua nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Eldorado do Sul, Guaíba e Nova Santa Rita.