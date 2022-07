Alunos-oficiais da Brigada Militar estão nas ruas do Centro de Porto Alegre

publicidade

nesta terça-feira Os 68 alunos-oficiais do Curso Superior de Polícia Militar 2022/2023, da Brigada Militar, estão sendo empregados desde segunda-feira no policiamento ostensivo na área central de Porto Alegre. Eles atuarão até o próximo 20 deste mês na área do 9º BPM, prevenindo também delitos e realizando atendimento de situações de flagrante, fiscalizando o trânsito e prestando informações aos transeuntes.

O estágio operacional possibilita aos futuros oficiais da Brigada Militar colocar em prática os conhecimentos obtidos durante o curso de formação, ministrado pelo Departamento de Ensino da BM, além de reforçar o policiamento no Centro de Porto Alegre.

A atuação dos alunos-oficiais acontece no período da tarde, enquanto nos finais de semana é nas 24 horas. Eles sempre estão acompanhados de um oficial da BM no estágio. A previsão de formatura da turma é para o final de 2023.