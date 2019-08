Alunos são atacados com machadinha em escola de Charqueadas

publicidade

Um adolescente, de idade ainda não identificada, invadiu o Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand, no bairro Vila Aços Finos Piratini, em Charqueadas, e atacou alunos com uma machadinha na tarde desta quarta. Dois meninos de 14 anos, duas meninas de 12, uma de 13 e uma de 14 foram encaminhadas para o Hospital de Charqueadas. Conforme a médica Thahamata Marques, todas as vítimas já receberam alta e apenas os meninos apresentavam cortes em decorrência da arma. “Eram ferimentos na escápula (omoplata), abdome e região dorsal. Já as meninas foram mais pânico e escoriações da correria. Elas caíram”, explicou.

De acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, Maurico Naatz, o agressor fugiu do local. Ainda não há informações sobre vínculo com a escola. “Recebemos um chamado de funcionários alertando que um jovem teria invadido a escola com uma machadinha e fez vítimas. Entramos em contato com a Brigada Militar para saber se precisavam de algum apoio. Deslocamos nossa unidade com três bombeiros”, explicou. “A comunidade está bem assustada e a polícia realiza buscas nos arredores, mas ainda sem sucesso”, completou.

Uma funcionária, que preferiu não ser identificada, disse que o jovem entrou nas dependências pulando a cerca e que portava também uma espécie de coquetel molotov. “Bem aquelas coisas que a gente vê na TV. Foi horrível. Está todo mundo assustado”, disse, com a voz trêmula. O chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários não confirma a existência da arma, mas relata que o agressor portava um galão de gasolina e tentou atear fogo um ambiente. “Espalhou por uma das salas e deu golpes num painel elétrico para ver se conseguia causar um incêndio, mas não conseguiu”, comentou.

Estou retornando para Porto Alegre e tomei conhecimento do ocorrido em Charqueadas, no IEE Assis Chateaubriand. Já conversei com o Vice-Governador, @DelegadoRanolfo, que está se deslocando para acompanhar investigações, apoio aos alunos e suas famílias e comunidade escolar. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) August 21, 2019

Segundo dados da plataforma Qedu, iniciativa desenvolvida pela Meritt e Fundação Lemann que reúne informações obtidas de fontes oficiais do governo brasileiro, como a Prova Brasil, o Censo Escolar e indicadores especiais do Inep, 65 pessoas trabalham no local. Conforme o levantamento, a escola tem 526 matrículas no ensino médio, 67 nos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e 93 nos anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º).

Em 28 de novembro de 2018, um adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueado em frente ao instituto De acordo com a polícia, ele estava em frente a escola quando um homem de 20 anos o atingiu no tórax e no abdômen. O assassino fugiu.