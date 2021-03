Ameaça de bomba na Prefeitura de Esteio foi realizada por servidor aposentado, diz Polícia Civil

publicidade

A ameaça de uma bomba na sede da prefeitura de Esteio foi esclarecida pela Polícia Civil. Na manhã desta quarta-feira, o delegado Thiago Carrijo anunciou o desfecho da investigação do suposto atentado que mobilizou um forte aparato das forças de segurança pública e causou pânico na cidade na tarde de terça-feira. Nenhum artefato explosivo foi encontrado na varredura realizada no prédio que foi esvaziado e isolado. A ocorrência mobilizou a Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, Samu e Corpo de Bombeiros Militar, envolvendo mais de 100 pessoas. Até o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da BM foi acionado.

Conforme apuraram os agentes da DP de Esteio e com apoio da 2ª DP de Sapucaia do Sul, um funcionário aposentado do município, com mais de 60 anos, foi quem telefonou no final da manhã de terça-feira para a prefeitura e alertou que havia uma bomba. “Foi um dia de fúria. Ele era funcionário público por décadas, se aposentou e por algum motivo achava que deveria atendimento especial ou algo assim. Ele fez um pleito na área de saúde e não foi atendido de forma especial, sendo atendido como qualquer outra pessoa”, relatou o diretor da 2ª Delegacia Regional de Polícia Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mário Souza, à reportagem do Correio do Povo. “Ele se irritou com isso e ligou para a prefeitura e disse que ia detonar uma bomba às 16h”, acrescentou.

O diretor da 2ª DPRM observou que, após a constatação da inexistência da bomba no prédio, os policiais civis começaram a investigar a autoria da falsa ameaça de atentado. "Diligências foram realizadas até o final da noite para identificar a autuar quem havia causado esse pânico na cidade”, explicou o delegado Mário Souza. O ex-funcionário foi então localizado e conduzido para depor na delegacia.

Em liberdade

O servidor aposentado deve possivelmente responder em liberdade pelos crimes de falso alarme para causar pânico e ainda atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço público. “Temos a prova técnica. O telefone que ele fez a ligação foi apreendido. Ele deu depoimento, confessou e certamente será indiciado”, assegurou o delegado Mário Souza. “Ele não demonstrou arrependimento”, recordou.



O delegado Thiago Carrijo disse que "a equipe da Delegacia de Esteio, com o apoio de todas as forças, foram incríveis. Em menos de duas horas descobrimos o autor da grave ameaça, os fatos envolvidos, os instrumentos utilizados e a motivação para tanto". Já para o delegado Mario Souza, a tranquilidade foi “restabelecida em poucas horas na cidade". A investigação prossegue com possíveis desdobramentos.