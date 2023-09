Após ficar quatro dias foragido, suspeito de feminicídio em Três Coroas é preso pela BM

publicidade

A Brigada Militar prendeu, nesta quarta-feira, o homem acusado de esfaquear e matar a ex-companheira em Três Coroas, no Vale do Paranhana. Foragido desde o último sábado, Márcio Ronei Hack esfaqueou a ex-companheira Luciana Leonardo Batista, de 49 anos, enquanto ela caminhava pela rua 7 de Setembro, no bairro Sander. Após o crime, ele homem tentou fugir em um veículo, rumo ao litoral Norte, mas acabou capotando e se escondeu em uma área de mata, sendo procurado desde então.



Conforme a Polícia Civil, o homem foi visto por moradores andando em campo aberto, na localidade de Monjolo, em Santo Antônio da Patrulha. Ele ainda tentou se esconder dos policiais militares, mas acabou sendo capturado. Em seguida, o criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha, para formalização da prisão preventiva.



A vítima, conforme o boletim da ocorrência, foi esfaqueada pelo menos seis vezes, na região do peito e nas costas. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas morreu poucos minutos após chegar ao Hospital Oswaldo Diesel. Conforme a apuração do Correio do Povo, a mulher tinha medida protetiva em vigor contra o autor do crime.