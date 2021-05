Apreendido 1,4 quilo de cocaína pura na BR 293, em Bagé

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 1,4 quilo de cocaína com alto grau de pureza na BR 293, em Bagé. A droga foi avaliada em quase R$ 200 mil. O flagrante ocorreu nessa quarta-feira, quando um ônibus da linha interestadual Santana do Livramento-Curitiba foi abordado no trecho da rodovia.

Ao vistoriar o bagageiro do coletivo, o efetivo da PRF encontrou o pacote de cocaína. O entorpecente estava oculto em compartimentos preparados nas tampas de uma maleta metálica que continha uma mesa de som.

O responsável pela bagagem, um jovem de 21 anos, de Belém do Pará, no Pará, foi preso. Ele confessou que levaria a maleta até Florianópolis, em Santa Catarina.