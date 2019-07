Apreendido suspeito de matar adolescente em Alvorada

publicidade

Um adolescente de 16 anos, suspeito do assassinato de uma menina de 14 anos, em Alvorada, foi apreendido pela Brigada Militar. O jovem foi detido pelos policiais militares na tarde desta segunda-feira na rua Doutor Bozzano, na mesma região onde a garota foi assassinada. O crime ocorreu na rua Alcides da Silva Malta, no bairro Formoza, na noite do último sábado.

Conforme a polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado após perseguição até uma residência. A captura ocorreu depois de uma denúncia anônima recebida pela BM. Na casa, ocorreu apreensão de um revólver calibre 38 e cinco cartuchos de munição. Além disso, os policiais encontraram drogas, R$ 350 e dois celulares na residência.

Levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), segundo a Brigada, o adolescente confessou a autoria do crime. O menor contou como planejou e executou a menina, revelou que utilizou o revólver para matar a garota. O titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Alvorada, delegado Edimar Machado, revelou que a execução da menina estaria relacionada à rivalidade entre facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas.

• Polícia investiga ligação entre assassinatos em Alvorada

Neste último final de semana, quando a adolescente foi assassinada, outros dois homens foram mortos. Um dos casos envolveu a invasão de uma residência na madrugada de domingo.