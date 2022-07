Apreensão de 227 quilos de maconha revela rota fluvial do narcotráfico em Porto Xavier

publicidade

Um carregamento de cerca de 227 quilos de maconha foi apreendido na manhã deste sábado em uma operação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil na cidade de Porto Xavier. Segundo o 14º BPM, a droga foi encontrada em uma embarcação às margens do rio Uruguai, na localidade de Linha do Rio, no interior do município. O flagrante revelou uma rota fluvial do tráfico de drogas na região. A maconha estava distribuída em 335 tijolos.

Após informação recebida pela equipe da Operação Controle Brasil, sobre a distribuição de uma grande quantidade de entorpecentes para ser comercializada na região, os policiais militares e civis deslocaram até aquela localidade. Não houve prisão, pois os traficantes provavelmente perceberam a aproximação dos efetivos e abandonaram o barco. A Brigada Militar suspeita que a embarcação vinha da Argentina.

FLAGRANTES

Em Santa Maria, o 2° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar abordou na madrugada deste sábado uma moto Honda, com placas de São Sepé, no km 234 da RSC 287. O condutor transportava em torno de 300 gramas de maconha e R$ 40,00 em dinheiro. O motociclista foi preso.

Em Novo Hamburgo, o efetivo do 3º BPM prendeu uma traficante com nove quilos de maconha, 200 gramas de cocaína e duas balanças de precisão no bairro São Jorge.

Em Ijuí, o 29º BPM deteve um traficante e recolheu 2,6 quilos de maconha, duas porções de crack, dois telefones celulares com dois carregadores, uma balança e R$ 55,00 em dinheiro. O flagrante ocorreu no bairro Boa Vista.

Foto: BM / Divulgação / CP