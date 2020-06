Apreensão de mais de R$ 500 mil em dinheiro será apurada pela Polícia Federal de SC

publicidade

A Polícia Federal de Santa Catarina vai investigar a recente apreensão de mais de meio milhão de reais na BR 101, em Biguaçu, cujo destino era o Rio Grande do Sul. O dinheiro, totalizando R$ 560 mil em espécie, distribuído em quatro fardos em duas caixas de papelão, estava sendo levado para Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai.

Os valores foram encontrados em uma Toyota Hilux, com placas da cidade gaúcha, que transportava também três caixas com 24 litros de uísque importado. No veículo estavam um motorista e um passageiro. O condutor admitiu que recebeu R$ 2 mil para levar o dinheiro desde Balneário Camboriú até o RS.