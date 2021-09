Arrombador é preso em flagrante após invadir estabelecimento de ensino no Centro da Capital

publicidade

Um arrombador foi preso em flagrante pela Brigada Militar na madrugada desta segunda no Centro Histórico de Porto Alegre. O criminoso havia invadido um estabelecimento de ensino na avenida Júlio de Castilhos. Ele entrou no prédio por uma janela do segundo andar.

O efetivo do 9º BPM surpreendeu então o homem que já havia furtado diversos objetos do local, como um televisor de 40 polegadas, dois sensores de presença e uma luminária de emergência.

O indivíduo, de 39 anos, possui extensa ficha de antecedentes, como ameaça, apreensão de objeto, dano, tráfico e drogas, posse de entorpecente, falsa identidade, descuido, furto em veículo, furto qualificado, furto a estabelecimento comercial, arrombamento, homicídio, lesão corporal, porte ilegal de arma, foragido, receptação, retenção de veículo e roubo de telefone celular, segundo a BM. Houve ainda o recolhimento de um alicate e de uma chave grifo.