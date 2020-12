Assaltante morre em hospital após confronto com policiais militares em Cachoeirinha

publicidade

A Brigada Militar confirmou na manhã desta quarta-feira a morte de um criminoso que havia sido baleado ao confrontar-se com o efetivo do 26º BPM em Cachoeirinha. O incidente ocorreu na tarde de terça-feira após um Jeep Renegade ser roubado na parada 59 da avenida General Flores da Cunha. Oa assaltantes estavam em um Toyota Corolla. Alertados, os policiais militares realizaram buscas e avistaram os dois veículos em fuga na rua Senador Teotônio Brandão Vilella, no bairro Granja Esperança. Houve perseguição então por diversas ruas da cidade.

Na rua Nicarágua, os criminosos atiraram contra os policiais militares que revidaram em seguida. Na avenida Espírito Santo, na vila Nova Cachoeirinha, os bandidos que estavam no Jeep Renegade perderam o controle do veículo que acidentou-se. Eles dispararam novamente contra os brigadianos. Um dos assaltantes foi atingido e ferido gravemente, sendo socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, onde não resistiu e teve óbito.

Um outro cúmplice, que tinha prosseguido com o tiroteio, escapou por um matagal. Os ocupantes do Toyota Corolla também não foram mais localizados apesar das buscas. O efetivo do 26º BPM apreendeu um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas, que estava com o bandido morto, reconhecido depois pela vítima que dirigia o Jeep Renegade. O relógio roubado dela também foi recuperado pelos policiais militares.